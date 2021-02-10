Полиция идентифицировала более 70 боевиков, связанных с тюрьмой «Изоляция»

Нацполиция выявила свыше 70 боевиков, которых связывают с преступлениями в тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«На подозреваемых мы вышли благодаря показаниям бывших заключенных — людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги и тому подобное. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Из них — до 10 женщин», — сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений в Донецкой области Иван Буряк.



Отмечается, что в ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще нескольким лицам Фигурантов дела привлекут к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.



Как отмечается, среди наиболее жестоких пыток — спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилование, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные во время пребывания в «Изоляции».

1 февраля 2021 года одному из главных «палачей» тюрьмы заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.



«Изоляция» — неприбыльная негосударственная платформа культурных инициатив, основанная в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. С момента оккупации боевики используют территорию завода как место удержания гражданских лиц и военных.



По состоянию на 2014 год в тюрьме содержались более 100 человек, в 2019 году — 70. По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в «Изоляции» заключенных подвергают пыткам и сексуальному насилию.



В прошлом году МИД начал информационную кампанию для закрытия донецкой тюрьмы «Изоляция».