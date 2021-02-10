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Коричневая вода из крана и ручьи на улицах – ЖКХ при «ДНР» продолжает изнашиваться

10 февраля 2021, 17:32

Коричневая вода из крана и ручьи на улицах – ЖКХ при «ДНР» продолжает изнашиваться

Жителям разных районов Донецка по нескольку раз в день отключают горячую воду. Затем, когда подача возобновляется, люди вынуждены сливать грязную воду. Как пишут дончане в социальных сетях, вода имеет темно-коричневый окрас и не пригодна для бытовых нужд.

Порывы на сетях водоснабжения остаются одной из самых острых проблем в ЖКХ неподконтрольной территории Донецкой области. В некоторых городах и поселках вода заливает дворы и дороги, как например, в Петровском районе Донецка, Шахтерске, Енакиево, Шахтерском и Амвросиевском районах.  

В руководстве группировки «ДНР» говорят, что знают об износе инженерных сетей и объектов инфраструктуры, некоторые из которых повреждены на 70-80%. За прошлый год количество ежедневных аварий на инженерных сетях увеличилось вдвое.

«Из-за инфляционных процессов происходит существенное удорожание топлива, материалов и комплектующих, необходимых для обслуживания отрасли. Неконкурентная на фоне других секторов экономики заработная плата у персонала сферы ЖКХ способствует вымыванию профессиональных кадров из отрасли. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о поддержании нашей сферы жилищно-коммунального хозяйства», — рассказал Сергей Наумец, отвечающий за работу ЖКХ при группировке «ДНР».

Дефицит кадров в ЖКХ на неподконтрольной территории Донетчины составляет более 23%.

С 1 февраля «ДНР» увеличила тарифы на коммунальные услуги. Так, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличатся на 20%. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30%, на природный газ — на 16%, на водоотведение — на 11%.

Также с 1 февраля 2021 года повысила тарифы на коммунальные услуги и группировка «ЛНР».

ТЕГИ

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Тарифы Водоснабжение ЖКХ донецк

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