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«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку

29 января 2021, 15:00

«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет на подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 1 февраля. Новые расценки будут действовать для всех категорий потребителей: населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования.

Такое решение приняло «правительство ЛНР», сообщила и.о. председателя «государственного комитета тарифного и ценового регулирования» Лариса Духина на брифинге в Луганске.

Увеличение цены на электроэнергию составит от 0,17 до 0,33 рублей за 1 кВт/час в зависимости от объемов потребления.

Так, для населения за объем, потребленный до 150 кВт/час в месяц, тариф составит 1,04 рубля за 1 кВт/час. Стоимость электроэнергии в домах с электроплитами за объем до 250 кВт/час в месяц составит 0,8 рубля. Тариф для субъектов предпринимательской деятельности и бюджетных организаций второго класса напряжения составит 4,91 рубля за 1 кВт/час.

Повышение цены на газ для населения в зависимости от категории потребления составит от 0,21 рубля за 1 кубометр при минимальном потреблении до 1,72 за 1 кубометр при максимальном потреблении — более 6 тысяч кубометров в год.

Цена на газ для приготовления пищи при наличии счетчика газа с 1 февраля 2021 года составит 3,47 рубля за 1 кубометр. Сейчас по этой категории потребления цена составляет 3,26 рубля, то есть увеличение произойдет на 0,21 рубля или 6,5%.

Кроме того, стоимость услуг на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов будет увеличена в среднем на 4 рубля на одного человека. На услуги по содержанию жилых домов и придомовой территории в зависимости от уровня инженерного оснащения дома — от 0,30 рубля до 1,60 рубля за 1 квадратный метр.

Тариф на централизованное отопление составит 21,90 руб. за 1 кв. м в месяц в случае, если потребитель выбрал систему расчетов с теплоснабжающим предприятием только в отопительный период (с октября по апрель), и соответственно 10,95 рубля за 1 квадратный метр в месяц при оплате на протяжении всего года.

Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение составит 5,61 рубля за 1 кубический метр и 3,40 рубля за 1 кубический метр соответственно.

Ожидается, что в результате повышения в среднем по ОРЛО размер платы за жилищно-коммунальные услуги в городах с централизованным отоплением для двухкомнатной квартиры с двумя проживающими увеличится от 200 рублей в месяц межотопительного периода до 313 рублей в месяц отопительного периода, подчеркнула Духина.

Ранее о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 февраля сообщила группировка «ДНР».

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