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В возрасте 85 лет умер тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Власов. Он родом из Макеевки

14 февраля 2021, 12:40

В возрасте 85 лет умер тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Власов. Он родом из Макеевки

Советский тяжелоатлет и олимпийский чемпион Юрий Власов умер в субботу, 13 февраля, в возрасте 85 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова.

По его словам, смерть произошла по естественным причинам.

Прощание с чемпионом запланировано на 16 февраля.

Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области в семье разведчика и библиотекаря. С отличием окончил Саратовское суворовское военное училище и Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского в Москве.

Четырежды побеждал в чемпионатах мира, является пятикратным чемпионом СССР и шестикратным чемпионом Европы. Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. В 1960 году взял «золото» на Олимпийских Играх в Риме. В 1964 году стал серебряным призером Игр.

Стал первым человеком, поднявшим вес 200 кг.

Юрий Власов и Арнольд Шварценеггер

С 1959 года занимался литературной деятельностью. Является автором книги «Особый район Китая. 1942–1945», ставшей результатом семилетней работы в архивах, а также романа в трех томах «Огненный крест» о событиях Октябрьской революции и гражданской войны. С 1985 по 1987 год Власов был президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. Народный депутат СССР (1989-1991), депутат Государственной думы РФ (1993-1995). В 1996 году баллотировался в президенты России.

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