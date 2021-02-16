На Донетчине коронавирус обнаружили еще у 56 человек. Шестеро пациентов умерли

За минувшие сутки, 15 февраля, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 56 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



В результате осложнений умерли шесть пациентов: три человека в Бахмутской ОТГ, по одному в Белозерской, Добропольской и Александровской ОТГ.



42 новых случая заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, четыре в Мирноградськой, по три в Мангушской и Николаевской ОТГ, два в Краматорской, по одному в Бахмутской и Николаевской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 45 782 заболевших коронаиврусом. Из них 42 404 человек выздоровели, а 1018 умерли. Продолжают болеть 2 360 пациентов.