Боевика, который воевал против ВСУ в районе Донецкого аэропорта, будут судить заочно

Жителя Константиновки будут судить заочно по факту посягательства на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации, а также не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, в ноябре 2014 года мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донбасса.



«Так, правонарушитель воевал против подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, в районе Донецкого международного аэропорта и города Марьинка», — говорится в сообщении.



Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание по санкциям статей — лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.