«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 168 новых случаев заболевания коронавирусом, а также восемь смертей.



Всего с начала пандемии «ДНР» признает 23 224 случая заболевания коронавирусом. На лечении находятся 5 011 пациентов, 16 249 человек выписаны с полным выздоровлением, 1 964 умерли.



За сутки выявлено 58 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 38. Всего на лечении 987 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+15 за сутки).