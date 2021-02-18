Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19

18 февраля 2021, 10:46

«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 168 новых случаев заболевания коронавирусом, а также восемь смертей.

Всего с начала пандемии «ДНР» признает 23 224 случая заболевания коронавирусом. На лечении находятся 5 011 пациентов, 16 249 человек выписаны с полным выздоровлением, 1 964 умерли.

За сутки выявлено 58 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 38. Всего на лечении 987 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
22:58
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 февраля
10:34
«ДНР» сообщила о 157 заболевших и 9 умерших от коронавируса за день
09:49
Луганскому фильму о боевиках отказали в прокате и презентации в РФ
09:18
Первый донецкий «вуз» получил аккредитацию в России по всем направлениям
08:16
«ЛНР» заявила о 35 заболевших и четырех смертях от COVID-19
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 февраля
16:14
В ОРЛО частично не работает связь Vodafone из-за аварии
все новости
11:27
Кабмин согласовал стипендии имени Лукьяненко Асееву и Козловскому
11:13
В Украине за год осудили 464 участника конфликта на Донбассе
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:40
Российский рэпер Хаски снова выступит в Донецке
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
09:40
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 19 февраля. Как обычно, на день
09:12
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и 10 новых случаев заболевания коронавирусом
08:20
Более шести тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за день
08:05
Сутки на Донбассе: Про обстрелы заявили по обе стороны конфликта
22:58
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского
22:36
Минздрав назвал препарат, с которого начнется вакцинация против ковида
21:56
Степанов: Через полгода после первой кампании вакцинации может понадобиться еще одна
все новости
ВИДЕО
В поисках последнего солдата: Как находят погибших на Донбассе ►
16 февраля, 13:50
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция