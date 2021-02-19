ОБСЕ обнаружила новые мины у Докучаевска

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины вблизи оккупированного города Докучаевск Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«15 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 10 мин (предположительно противотанковых), установленных в 1 ряд поперек автодороги Т0509, приблизительно в 3,5 км к западу от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка)», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, эти мины принадлежат вооруженным формированиям.



Кроме этого беспилотник миссии зафиксировал 59 противотанковых мин на этой же автодороги приблизительно в 3,5 км к юго-востоку от села Березовое. По оценке миссии, эти мины принадлежат Вооруженным силам Украины.