Украина в ООН: Контроль над госграницей на Донбассе должен быть восстановлен при участии миротворцев

Несмотря на все усилия украинской стороны, работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокирована, а режим прекращения огня в зоне конфликта находится под угрозой. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 23 февраля.



В своем докладе о положении на временно оккупированных территориях Украины он отметил, что под разными предлогами российская сторона отказывается доработать даже те решения ТКГ, которые были согласованы на уровне экспертов.



«Дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года находятся под угрозой из-за провокаций вооруженных формирований РФ, в том числе с использованием вооружений, которые запрещены Минскими соглашениями», – сказал Кислица.



Он также упомянул, что в начале 2021 года при содействии РФ в неподконтрольном украинской власти Донецке состоялся так называемый интеграционный форум «Русский Донбасс».



«Мы убеждены, что безопасность – это ключевой элемент деэскалации. Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается напряженной и зыбкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН», – подчеркнул постпред Украины.



Он также добавил, что согласно последним данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, включая более 3 тысяч гражданских лиц. Десятки тысяч человек были ранены, более 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.



По словам Сергея Кислицы, 20 февраля 2014 года признано началом российский агрессии в Украине, когда началась военная операция по захвату Крыма.



Постпред Украины также отметил, что «необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороне конфликта».



«Пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией. Постоянные утверждения российских должностных лиц о так называемой российской посреднической роли в донбасском мирном процессе возмутительны. Россия в принципе не может быть посредником в конфликте, который она разожгла и в котором она участвует с первого дня агрессии», – резюмировал Кислица.