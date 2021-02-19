Кулеба предрек «очередное поражение» РФ на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заседание Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольной части Донбасса и в оккупированном Крыму станет «очередным поражением российской дипломатии на международной арене».



«Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях. <...> Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины», — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.



Он напомнил, что такое заседание в Генассамблее ООН проходит ежегодно. В этом году мероприятие пройдет 23 февраля.