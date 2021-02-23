Кулеба: Украина намерена отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией в 2023 году

Украина планирует присоединиться к европейской электросети до конца 2023 года. Это подразумевает «отрезание» от общей электросети с Беларусью и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом во вторник.



Кулеба отметил, что с советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Российскую Федерацию.



«Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными», – сказал глава украинского МИД.



Он указал, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и в том числе Литвы.



Со своей стороны Ландсбергис отметил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

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