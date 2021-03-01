Аваков анонсировал новые записи разговора Медведчука и Суркова

В ближайшее время будут обнародованы несколько записей разговоров народного депутата от ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».



По его словам, Медведчук хотел вернуться к власти, используя события на Донбассе.



«Какие-то хорошие люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным», — сказал Аваков.



Ранее издание «Цензор.нет» опубликовало аудиозапись с голосами, похожими на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Утверждается, что разговор произошел в декабре 2014 года. На записи собеседники обсуждают обмен пленными на Донбассе и поставки электроэнергии в оккупированный Крым.



Медведчук не подтвердил подлинность аудиозаписи разговора, а СБУ, в свою очередь, проведет экспертизу пленки.