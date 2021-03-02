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Более 700 тысяч гривен убытков при ремонте в спецшколе на Луганщине. Будут судить директора и инженера технадзора

02 марта 2021, 11:43

Более 700 тысяч гривен убытков при ремонте в спецшколе на Луганщине. Будут судить директора и инженера технадзора

На Луганщине будут судить директора учебного заведения и инженера технадзора по фактам служебного подлога и завладения чужим имуществом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и инженера технического надзора, который обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Луганской облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году руководитель учебного заведения заключил с подрядной организацией договор на капитальный ремонт двора хозяйственного блока и детской площадки коммунального учреждения.

«С целью незаконного завладения денежными средствами он внес в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости ремонта. На основании этих документов в пользу фирмы-подрядчика безосновательно перечислено свыше 700 тысяч гривен бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что инженер технического надзора, утверждая акты выполненных работ, не проверил достоверность внесенных сведений и подписал их, несмотря на то, что фактически работы были проведены не в полном объеме, а их стоимость завышена.

Директору областной спецшколы грозит до 12 лет лишения свободы с трехлетним сроком лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества; инженеру технадзора — до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом в размере от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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