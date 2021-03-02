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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 марта

02 марта 2021, 21:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 марта

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 107 случаев заражения ковидом. С начала пандемии в области выявили 47 485 заболевших (44 076 человек выздоровели, 1062 — умерли).

В отдельных районах Донетчины выявлен 144 новый случай инфицирования. При этом восемь пациентов умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 24 554 заболевших (16 783 человека выздоровели, 2 046- умерли).

В Луганской области зарегистрировали 32 новых случая COVID-19. Вследствие осложнений умер один пациент. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 019 человек (13 905 человек выздоровели, 463 — умерли).

Группировка «ЛНР» зарегистрировала смерть двух пациентов с диагнозом коронавирус. О новых случах заболевания не сообщается. Всего формирование признает 3 069 случаев болезни (2 608 пациентов выздоровели, 272 — умерли).

Политика

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указал, что РФ является стороной конфликта на Донбассе. Он также указал, что ЕС рассчитывает, что РФ обеспечит полный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ ко всем неподконтрольным Украине территориям.

Российская сторона в очередной раз заблокировала вопрос открытия пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Об этом по итогам заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы сообщили в украинской делегации в ТКГ.

Общество

Минреинтеграции вместе с Минздравом ищет пути, как вакцинировать жителей оккупированных территорий на подконтрольной территории. Планируется, что это можно будет сделать на пунктах пропуска. Об этом рассказала замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V».

В Госпогранслужбе Украины подсчитали, что в прошлом году на временно оккупированную территорию Донбасса гуманитарные организации отправили более 4,6 тысячи тонн помощи.

Боевые действия

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» не пропустили три автомобиля с наблюдателями ОБСЕ, которые двигались в сторону подконтрольной Украине территории, через блокпост в Еленовке под Донецком.

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