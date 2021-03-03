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На Донетчине реализуют четыре крупных проекта по водоснабжению на сумму свыше 450 миллионов гривен

03 марта 2021, 19:58

На Донетчине реализуют четыре крупных проекта по водоснабжению на сумму свыше 450 миллионов гривен

В Донецкой области в ближайшие два года будут реализованы четыре крупных проекта по улучшению водоснабжения региона. На эти цели предусмотрено более 450 миллионов гривен. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в ходе брифинга 3 марта.

Три проекта охватывают отдельные участки регионального водопровода: это гидроизоляция русла, капитальный ремонт магистрального водопровода (ответвление до Славянских резервуаров) и капитальный ремонт Второго Донецкого водопровода.

В ДонОГА отметили, что самым проблемным на Втором Донецком водопроводе является участок протяженностью 21,7 км. Водопровод строился в 1960-1970-е годы, и за время эксплуатации никакого капитального ремонта там не было, только текущий ремонт.

Финансирование проектов предусмотрено из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в сумме порядка 300 миллионов гривен. Уже подтверждено выделение 197,9 млн грн на капремонт 9 км 272 м Второго Донецкого водопровода.

Кроме того, из областного бюджета будет выделено на три указанных проекта почти 28 миллионов гривен.

Павел Кириленко добавил, что четвертый проект – это водоснабжение прифронтового города Торецка.

«На водоснабжение Торецка будет выделено 150 миллионов гривен из областного бюджета. Дополнительное софинансирование 10 миллионов гривен – из бюджета военно-гражданской администрации Торецка», – уточнил глава ОГА.

По его словам, все эти проекты планируют реализовать в течение 2021-2022 годов.

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