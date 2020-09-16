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Рада поддержала постановление об организации бесперебойного водоснабжения в Донецкой области

16 сентября 2020, 11:34

Рада поддержала постановление об организации бесперебойного водоснабжения в Донецкой области

Верховная Рада приняла постановления № 3835 об обращении в Кабинет министров для обеспечения жителей Донецкой области бесперебойным водоснабжением. За соответствующий документ было отдано 312 голосов.



Авторами постановления выступили депутаты из «Оппозиционной платформы — за жизнь». Представительница ОПЗЖ Наталья Королевская подчеркнула, что во многих населенных пунктах региона в последние месяцы сложилась критическая ситуация с водоснабжением.Ни одного голоса не отдала за документ только фракция «Голос», где назвали эту инициативу популизмом перед выборами.

«Мне кажется, президент и премьер должны были бы принципиально поставить этот вопрос в бюджет на следующий год и без обращения одной из фракций», — добавила представительница фракции Соломия Бобровская.

В других фракциях решили поддержать постановление, хотя упреки в адрес ОПЗЖ от некоторых также прозвучали.

Так, член «Европейской солидарности» Артур Герасимов призвал «называть вещи своими именами». «Эта проблема существует, в первую очередь, из-за агрессии России в Украине... Цинизм ситуации в том, что авторы постановления свободно общаются с руководством страны-агрессора», — подчеркнул он.

Представитель фракции «Слуга народа» Александр Качура выразил сожаление, что вообще приходится обращаться в Кабмин для решения проблемы. Член фракции «Батькивщины» Сергей Тарута подчеркнул, что для решения проблемы ничего не было сделано с 2015 года ни местной, ни центральной властью.

В проекте постановления указано, что правительство просят обеспечить финансирование в текущем году за счет государственного бюджета, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития, а также способствовать привлечению инвестиций для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водовода коммунального предприятия «Вода Донбасса».

В пояснительной записке отмечается, что дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водовода, потребителями воды которого являются города Славянск, частично Краматорск, Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов.

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Во время визита в Донецкую область в начале августа президент Владимир Зеленский сообщил, что власти Украины при поддержке международных начали работу над модернизацией системы водоснабжения региона. Модернизация всей системы «Воды Донбасса» рассчитана на три года. Стоимость проекта составляет более 5 миллиардов гривен. В частности, стоимость работ на объектах «первой очереди», о которых идет речь в постановлении — около 800 миллионов гривен.

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