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На Донбассе провели перерасчет пенсий: Кому и сколько добавили

06 марта 2021, 21:34

На Донбассе провели перерасчет пенсий: Кому и сколько добавили

Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях провели перерасчет пенсий с 1 марта согласно постановлению Кабинета министров Украины «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году».

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, перерасчет пенсий проведен с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

«При проведении перерасчета с марта 2021 года показатель средней заработной платы в Украине, используемый для исчисления пенсии, увеличился с 4888,83 гривен до 5426,60 гривен», – пояснили в областном управлении ПФУ.

Отмечается, что перерасчет пенсии проведен автоматически, по материалам пенсионных дел, без личных обращений пенсионеров в территориальные управления ПФУ в Донецкой области.

«В случае, если размер повышения в результате перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера. Кроме того до уровня 2200 грн повышается минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин)», – добавили в Пенсионном фонде.

При этом уточняется, что если размер пенсии, назначенной по «специальным» законам, будет выше, чем пенсионер получал до перерасчета, то происходит перевод указанной категории пенсионеров на получение большего размера пенсионной выплаты.

Главное управление ПФУ в Луганской области также сообщило о проведенном автоматическом перерасчете пенсий, в частности, выплаты увеличились для 310 тысяч жителей области. 

Финансирование пенсий марта в регионах началось своевременно, выплаты проводятся согласно утвержденным графикам, задолженности по пенсиям нет.

С 1 марта в Украине прошла индексация пенсий. По данным министерства социальной политики, размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

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