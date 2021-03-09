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В Славянске начинают ремонт аварийного моста. Откроют через три дня, но с условиями

09 марта 2021, 15:21

В Славянске начинают ремонт аварийного моста. Откроют через три дня, но с условиями

В Славянске уже получили выводы экспертов по поводу состояния моста по улице Свободы, на котором недавно появились сквозные провалы. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

«Уже есть результаты экспертной оценки в отношении моста через Казенный Торец. Сегодня начнутся ремонтные работы. И через три дня, после выполнения всех предписаний специалистов, по двум полосам запустим движение транспортных средств весом до 5 тонн», – написал мэр на своей странице в Facebook.

Об организации работы пассажирского транспорта в горсовете пообещали сообщить дополнительно.

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигает 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.

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