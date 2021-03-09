По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за прошлые сутки, 8 марта, лабораторно подтвердили 23 новых случая заражения. За все время исследований на подконтрольной части области заболели 48 837 человек. Из них выздоровели 44 787 человек, умерли — 1076.



В Луганской области выявили 14 новых случаев COVID-19. С начала пандемии ковид подтвержден у 15 246 человек. Из них выздоровели 14 120 человек, умерли — 478.



Политика



Президент Владимир Зеленский не хочет связывать обострение на Донбассе с введением санкций против народного депутата, кума президента РФ Виктора Медведчука.



Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», если общий саммит не состоится.



Права человека



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что ОБСЕ будет эффективнее реагировать на нарушения прав национальных меньшинств в отдельных районах Донбасса и оккупированном Крыму.



Граждане могут подтвердить стаж работы на предприятиях, расположенных на оккупированных территориях, обратившись с заявлением в комиссию по подтверждению стажа работы при территориальном органе Пенсионного фонда. Порядок подтверждения стажа разъяснили в Минюсте. Человек или его законный представитель должны подать копию трудовой книжки, а также подтверждение стажа от двух свидетелей.



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