Норвежский совет по делам беженцев (NRC) с 22 марта восстанавливает прием граждан в центрах правовой помощи в Курахово и Станице Луганской. Об этом сообщается на странице совета в Facebook.



Специалисты NRC будут предоставлять бесплатные консультации и правовую помощь переселенцам, жителям неподконтрольных правительству Украины территорий и жителям населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения по вопросам, связанным с конфликтом на востоке Украины.



Кроме этого, правозащитники продолжают оказывать юридическую помощь в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) в Счастье (около КПВВ «Счастье»).



В организации подчеркнули, что посетить центры правовой помощи NRC можно только по предварительной записи по телефону «горячей» линии 0800302 007. Зарегистрироваться на прием к юристу можно с понедельника по пятницу (кроме праздничных) с 9:00 до 16:30.

Адреса, по которым осуществляется прием: