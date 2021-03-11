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Военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков на Луганщине

11 марта 2021, 22:23

Военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков на Луганщине

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов в Луганской области в четверг, 11 марта. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Север».

Боевики осуществили прицельный обстрел украинских подразделений вблизи Новозвановки. При обстрелах боевики использовали станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Пострадавшего эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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