Военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков на Луганщине

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов в Луганской области в четверг, 11 марта. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Север».



Боевики осуществили прицельный обстрел украинских подразделений вблизи Новозвановки. При обстрелах боевики использовали станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.



Пострадавшего эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.