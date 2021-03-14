Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл черниговскую «Десну» в 18-м туре Украинской премьер-лиги по футболу. Матч в Киеве завершился с разгромным счетом 4:0.



По два гола в поединке забили Тете и Манор Соломон.



На 34-й минуте пенальти реализовал Тете. Во втором тайме на 75-й и 77-минутах дубль оформил Манор Соломон. Также во второй раз отличился Тете — на 80-й минуте.







В параллельном поединке киевское «Динамо» в Запорожье одолело луганскую «Зарю» со счетом 2:0. Голы забивали Артем Беседин на 55-й минуте.







Через три минуты Сергей Сидорчук удвоил преимущество киевлян.

Таким образом, «Динамо» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 43 очка. Далее идут «Шахтер» (39 очков), «Заря» с игрой в запасе (32 очка) и «Десна» (30 очков).