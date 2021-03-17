Замглавы парламентской фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что поведение советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича является недопустимым.



Так она прокомментировала его отказ в соцсети общаться на украинском языке и оскорбление пользователя.



«Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров», — заявила Кравчук в эфире hromadske.



Депутат подчеркнула, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.



«Я думаю, что нам — руководству фракции — стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной своей степени ㅡ он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная [должность]», — добавила Кравчук.



Во вторник, 16 марта, Арестович опубликовал на личной странице в Facebook пост, в котором комментировал работу украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Отметим, что персональные аккаунты в соцсетях Арестович ведет на русском языке, а страницу делегации в ТКГ — на украинском



В комментариях под его постом один из пользователей попросил Арестовича писать на украинском, на что тот в грубой форме ответил отказом: «Пошел на х*й. Так понятнее?»

Позже Арестович пояснил, что ответил пользователю в грубой форме, так как считает его ботом-провокатором. Он добавил, что уважает украинский язык и «с удовольствием» им пользуется. Кроме того, Арестович указал, что является советником делегации ТКГ на общественных началах, не занимает государственную должность и не получает деньги за свою работу.