«Белые ангелы» из частного сектора Покровска вывезли еще пять человек

Полиция продолжает вывозить гражданских. Фото: скриншот с видео

В прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Полицейский экипаж «Белые ангелы» вывезли из разрушенного района 5 человек — 4 женщин и одного мужчину. Об этом сообщила полиция.



«Полицейским удалось заехать в частный сектор, который недавно подвергся авиационному обстрелу. Дома разбомблены до основания. В одном из них после удара заблокировало выход, поэтому житель был вынужден эвакуироваться через разбитое окно», — говорится в сообщении.



Как известно, российские военные следят за эвакуационными автобусами с помощью дронов, однако полицейским удалось вывести гражданских в безопасное место.



Сейчас люди находятся в Днепропетровской области.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белый ангел» вывез из села Запорожье Волновахского района Донецкой области гражданских, среди них — трое несовершеннолетних.