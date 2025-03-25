Удар по Покровску 17 марта: в больнице умерла 15-летняя девочка

В медицинском учреждении умерла 15-летняя девочка, которая пострадала в результате российской атаки в Покровске 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



«24 марта умерла 15-летняя девочка, которая получила ранения в результате обстрела г. Покровск Донецкой области 17 марта», — говорится в сообщении.



Как отмечается, 17 марта утром Покровск попал под обстрел, стало известно, что трое детей получили ранения — девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет. У несовершеннолетних диагностированы минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытая черепно-мозговая травма.



Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что ранее дети были эвакуированы в более безопасный населенный пункт, однако родители приняли решение вернуться в город.



Более 2444 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной войны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 634.



