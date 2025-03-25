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СБУ задержала «крота», корректировавшего огонь по ВСУ на Курщине

25 марта 2025, 13:31

СБУ задержала «крота», корректировавшего огонь по ВСУ на Курщине

Задержан «крот», корректировавший огонь по ВСУ на Курщине. Фото: СБУ Задержан «крот», корректировавший огонь по ВСУ на Курщине. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала на границе Сумщины агента российской военной разведки, который помогал врагу на Курщине, передавая координаты для ударов по украинским войскам.



По данным следствия, предатель был завербован через телеграм-канал, где высказывался в поддержку оккупантов. После вербовки он мобилизовался в украинскую армию, перевелся в боевую бригаду и начал собирать разведданные для России.

Основными целями РФ были системы радиоэлектронной борьбы и артиллерия, контролирующая действия оккупантов. Агент передавал информацию через мессенджер с фото, координатами и текстовыми комментариями.

Задержание «крота», который корректировал огонь по ВСУ на Курщине. Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ отслеживала его деятельность с самого начала. В результате спецоперации предателя задержали с доказательствами — телефоном и агентурными отчетами.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ и Нацполиция задержали в Тернополе 14-летнюю агентку РФ, которую российские спецслужбы вынудили готовить теракт, шантажируя её откровенными фото.

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