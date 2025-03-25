Россия не приняла совместное заявление с США в Эр-Рияде «из-за позиции Украины» — Чижов

Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за «позиции Украины». Об этом заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24», передает 25 марта российское издание «Главный региональный».

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил Чижов.

Отмечается, что Чижов назвал встречу американской и российской делегаций в Эр-Рияде «звеном в цепи» контактов между США и РФ, которые начались с телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Официальных сообщений о результатах переговоров от американской и украинской стороны на момент публикации материала не было.

Ранее сообщалось, что 25 марта завершился еще один раунд переговоров делегаций США и Украины в столице Саудовской Аравии.