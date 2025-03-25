В Польше украинца приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи

Украинца в Польше приговорили к пожизненному заключению за убийство членов своей семьи. Фото: RMF FM

Окружной суд польского города Познань признал виновным в тройном убийстве 44-летнего гражданина Сергея Т. из Винницкой области и приговорил его к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Об этом 24 марта сообщило польское издание RMF FM.

По материалам следствия, в ноябре 2023 года мужчина задушил свою 29-летнюю супругу Юлию и двух дочерей – 4-летнюю Дарию и полуторагодовалую Марию. Трагедия произошла в городе Пущиково, близ Познани.

Согласно приговору, суд признал доказательства против Сергея Т. безоговорочными. Медицинские эксперты отметили, что обвиняемый склонен ко лжи и манипуляциям.

На этапе следствия мужчина подробно описывал, как именно лишил жизни жену и детей, однако в суде неожиданно изменил свою позицию и стал отрицать вину, утверждая, что убийство совершил кто-то другой.

Судья Даниель Юркевич полностью удовлетворил требование прокуроров, которые настаивали на высшей степени наказания. Приговор можно обжаловать в апелляции.

«Сергей Т. действовал последовательно, он намеревался убить жену и детей, действовал с особой жестокостью. Он не сомневался, не пытался остановиться или вызвать помощь. Он применил все возможные средства, чтобы лишить жизни своих родных», – говорится в приговоре.

Отмечается, что осужденный жил в Польше с 2018 года и работал шеф-поваром. Однако в 2023 году он потерял работу, имел долги и злоупотреблял алкоголем и азартными играми.

В ночь убийства он зашел в спальню и задушил спавшую жену. Услышав шум, в комнату вошла одна из его дочерей – ее он тоже убил. Далее он лишил жизни и младшей дочери. На следующий день мужчина пытался совершить самоубийство, но не решился. Через пять дней он признался в совершенном охраннике торгового центра в Познани.

В момент убийства в доме находился 11-летний сын Юлии от предыдущего брака. Сергей Т. сказал мальчику, что мать заболела коронавирусом и находится в больнице. Он не разрешал ребенку заходить в комнату, утверждая, что там распылено «вещество для обеззараживания».

Это преступление ошеломило Польшу и Украину. Суд признал Сергея Т. особенно опасным и не заслуживающим никакого смягчения наказания.