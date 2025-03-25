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Приют для кошек и собак под обстрелами: как спасли 150 животных из Константиновки

25 марта 2025, 13:45

Приют для кошек и собак под обстрелами: как спасли 150 животных из Константиновки

Приют для животных в Константиновке, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса Приют для животных в Константиновке, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Улыбчивая и бойкая Алена нежно, по-матерински ухаживает за черно-белым котом со смешными крапинками на носу: «Дай хоть глазки повытираю, что ж мы перед камерой, такие некрасивые?»

Ее приют для животных в Константиновке. Ранее он был одним из самых больших в Донецкой области. На трех локациях проживало более 60 собак и 100 котов. Но из-за близости фронта и частых обстрелов женщине пришлось искать новое место жительства для себя и четверолапых друзей. Приют переехал в Балаклею на Харьковщине.

Приют для животных в Константиновке, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

«До начала войны у нас было до 10 собак и столько же котов. А уже наша первая Леси появилась, которую привез Александр, наш военный знакомый из Бахмута, и всё. Вот так оно как-то закрутилось, завертелось, тот тому сказал, тот — этому, и начали военные. В основном военные везут. Много конечно и здесь в городе находим: то сбитые, то подстреленные, то еще какие-то. Всех лечим. Стараемся отправлять на эвакуацию конечно. Стараемся, чтобы они у нас не задерживались», — описывает свою историю Алена.

Война, подкинутые щенки и раненые любимцы: кого спасает приют

Лечением бездомных животных и поиском для них нового дома жительница Константиновки занималась еще до начала полномасштабного вторжения.

«Это же та девочка, которую мы из ямы достали. Такая вот кобыла. Боялась? Да! Я тебя не отдам никому, ты что? Сбитый столб, срезанный столб, и в этом отверстии вот эта собака была. Не бойся! Он боится людей капец», — в приюте Алены животные, которых нашли и привезли туда люди, но есть и те, которых просто подбросили.

Хозяйка приюта призывает людей к состраданию и милосердию по отношению к тем, кого они приручили.

«Я уже сколько раз писала и посты уже. Люди, если вы выбрасываете, как-то, я не знаю, в коробке какой-то поставьте мне под калитку, ну не кидайте. И щенков нам перекидывали нам, через забор. Ну, у нас же собаки везде бегают. Не дай Бог разорвут, ну жалко же животных», — сердобольная хозяйка переживает за всех своих «постояльцев».

В Константиновке женщина старалась создать для животных максимально комфортные условия жизни, но в начале войны не ожидала на такое количество «хвостиков». Коты и собаки здесь повсюду.

Приют для животных в Константиновке, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

«Когда вольер в прошлом году, в позапрошлом, построили, у нас было до 40 котов. Поэтому как-то не рассчитали. Поэтому пришлось эту территорию им достроить и еще пол летней кухни, они у нас заняли. Котикам не хватает вольера, поэтому мы уже им сделали тут такие домики, чтобы они туда заходили. Мягких лежачков настелили. С ними нам помогли волонтеры», — проводит нам экскурсию женщина.

После того, как животные попадают в приют многих из них нужно лечить. Причем, зачастую лечение это длительное, дорогостоящее и довольно серьезное.

«Вот этот кот, мы с рынка забрали, он три дня сидел закрытый в палатке. Люди там торгуют отравой крысиной, мышинной, он ел все это. Мы с трудом его откачали. Уже принесли домой вообще никакого. Мы его капали, лечились наверное месяц. И печень потом восстанавливали. Да, кот обормот? Теперь он такой красивый кот. Это было еще 2022 году, мы забрали его летом», — описывает Алена лишь один из случаев спасения, которых десятки.

Помимо четырехлапых, которых нашли или подбросили, в приют к Алене попадают животные, чьи хозяева погибли в результате российских обстрелов. Всем им ищут новый дом.

«А вот это котик, которого мы вчера ездили забирать. Женщина, которая погибла на днях, она опекалась этим котиком. У него конечно страшный демодекоз, ушки, голова, все облезшее. Волонтеры перед этим обработали его, кастрировали. Сейчас котика ждут в Днепре», — с горечью говорит женщина.

Кроме котов у Алены живут и собаки. В Константиновку их привозили из разных уголков области, в том числе оттуда, где идут бои. Есть здесь и животные из городов и сел, уже оккупированных Россией.

«У этих было два перелома, у каждой по два перелома, лапы сломаны. Эта с Бухмута, вот это наша первая собачка. Лесси, красавица. У нас в основном все собаки иногородние. Это из Часов Яра Чак. Жулик», — знакоми нас Алена со своими питомцами.

Волонтёры, фонды и помощь: кто поддерживает приют в прифронтовой зоне

До переезда из Константиновки в Балаклею приюту помогали различные благотворительные фонды. «Alex21» — один из них. Его руководительница хрупкая на вид Лиза с сильным характером и желанием помогать людям и животным.

«Сегодня груз приехал из Германии. Гамбургский Коммерческий банк помог собрать помощь. В принципе здесь все новое: игрушки, переноски, корма очень много. И собачьего, и кошачьего. Цель конечно эвакуировать этот приют и семью которая тут живет, но это очень сложно, т.к. найти дом для такого количества животных — непросто», — объясняет Лиза.

Часть помощи, которую доставили сегодня останется в приюте, остальное Алена поможет раздать. Ведь в Константиновке еще остались нуждающиеся семьи с домашними животными. Из-за участившихся обстрелов коты и собаки часто нервничают и такая помощь облегчает их жизнь вблизи линии фронта.

«Сегодня уже проснулись в пол восьмого, подумали, что такое, что за тишина? Ночь была тихая, собаки все молчали. Гавкают, бояться конечно. Ну, у нас есть антидепрессанты, игрушек им на ночь много кидаем, поэтому игрушки собачьи тоже нужны. И всякими вкусностями их балуем. Бояться, понятное дело, что бояться, они ж тоже понимают, опасность чувствуют», — жалуется хозяйка приюта, ведь «прилеты» в Константиновке явление регулярное.

Еще до эвакуации Алена старалась как можно быстрее отдать животных в надежные руки. Некоторых удалось отправить в более безопасные места.

«Позавчера двоих отправили на эвакуацию, один уже в семье котик, второй еще на лечении. Один торецкий был котик, сиамец, очень красивый такой контактный, любвеобильный кот. А второй, у нас люди эвакуировались, тоже красивый породистый серый кот, люди эвакуировались и мы его кормили, кормили… Ну жалко, его брата разорвали собаки, а этого отправили. Нашли ему семью в Днепре и он уехал туда».

Новый дом и старые проблемы: жизнь животных после эвакуации

Новое место для себя и своего приюта Алена искала несколько месяцев. Но это было сложно, учитывая количество животных. Неплохой вариант она нашла в Балаклее Харьковской области. Сюда перевезли больше ста котов и около 50-ти собак.

«Очень просим помощи для постройки вольеров для этих собачек. Собачки на данный момент живут вот в таких условиях, кто на цепи, кто бегает просто за сеткой», — призывает Алена.

Помимо вольеров, приюту постоянно необходим корм и в медикаменты. Все, кто небезразличен к судьбе животных, могут перевести деньги на счет приюта:

5375 4112 2247 5944

ИЛИ

PayPal: [email protected]

Автор: Дмитрий Глушко

По материалам : "Новости Донбасса "

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