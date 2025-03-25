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ВСУ отбили штурм РФ у Песчаного на Покровском направлении

25 марта 2025, 12:56

ВСУ отбили штурм РФ у Песчаного на Покровском направлении

Украинская артиллерия бьет по оккупантам в районе Покровска. Фото: Генштаб ВСУ Украинская артиллерия бьет по оккупантам в районе Покровска. Фото: Генштаб ВСУ

С самого утра российские оккупационные войска пытались прорваться в районе Песчаного, к югу от Покровска. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».

Направления ударов ВС РФ возле Песчаного в районе Покровска. Фото: карта DeepState

Захватчики собрали колонну из около 10 автомобилей и мотоциклов, разделились на группы и несколько раз пытались атаковать. Однако попытки оказались безуспешными — ни одна техника не достигла цели.

«Сейчас россиян гоняет наша арта в лесу возле Песчаного», — говорится в сообщении.

По данным DeepState, в этом районе Силам обороны Украины противостоит 74-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21005) РФ.

На Покровском направлении украинские защитники за сутки остановили 53 атаки ВС РФ. Фото: Генштаб

Кроме того, на Покровском направлении украинские защитники за сутки остановили 53 штурмовые действия противника в районах 13 населённых пунктов.

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