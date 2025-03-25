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Россияне запустили баллистику и дроны: ПВО сбила 78 российских целей

25 марта 2025, 10:47

Россияне запустили баллистику и дроны: ПВО сбила 78 российских целей

ПВО сбила 139 БПЛА и ракету. Фото: ПВО сбила 139 БПЛА и ракету. Фото:

Российские оккупанты в ночь на 25 марта запустили по Украине баллистическую ракету и 139 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 78 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил. 

«В ночь на 25 марта 2025 года (с 18:00 24 марта) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 139-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 78 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Ранее мы писали, что войска РФ в ночь на 25 марта били дронами-камикадзе по Запорожскому району, ранены двое людей.

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