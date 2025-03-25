Украинская авиация ударила по месту сосредоточения военных РФ в Курской области: уничтожены десятки оккупантов

Село Кондратовка в Курской области. Фото: карта DeepState

Воздушные силы ВСУ поразили место сосредоточения живой силы российских войск в селе Кондратовка Курской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате удара объект полностью разрушен, ликвидированы до 30 оккупантов.



«Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях», – отметили в Генштабе.

Напомним, что украинские войска уничтожили укрепления армии РФ на Краматорском направлении.