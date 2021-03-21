Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл «Львову» в 19-м туре Украинской премьер лиги по футболу со счетом 3:2.



За львовян отличились Альваро, Назарий Ныч и Шина с пенальти. За «горняков» дважды забил Манор Соломон.



«Львов» стал первой командой в этом сезоне УПЛ, которая забила «Шахтеру» три гола. Кроме того, сегодняшний триумф позволил львовянам, занимавшим до матча последнее место, покинуть зону вылета.







В параллельном матче киевское «Динамо» обыграло другой львовский клуб — «Рух» — со счетом 3:0.





Таким образом, «Динамо», занимая первое место в чемпионате, нарастило преимущество перед «Шахтером» до 7 очков.