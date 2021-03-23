В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали боевика группировки «ЛНР», передает пресс-служба ведомства.



Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с незаконными вооруженными формированиями.



«В составе так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС», – говорится в сообщении.



Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.



В ходе проведения обыска по месту жительства боевика в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.



В данное время оформляется сообщение задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.