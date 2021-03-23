В Донецкой области от коронавируса провакцинировано более 9 тысяч человек, прививки переносятся хорошо. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге во вторник.



По его словам, вакцинируются желающие и группа социального и медицинского риска.



Согласно данным ОГА, с начала прививочной кампании в Донецкой области было проведено 9 164 прививки против COVID-19, из них за минувшие сутки – 150.



«Это неплохой показатель в целом по Украине. Вакцина переносится хорошо. Все те побочные действия, которые возможны при применении этого препарата, проходят бесследно на вторые-третьи сутки после вакцинации», – отметил Педенко.



Он напомнил, что на сегодня добавилось еще 270 случаев коронавирусной инфекции, и общее количество заболевших в регионе составляет 54 042 человека. Из них 1 199 человек умерли от осложнений коронавируса.



Педенко отметил, что эпидситуация ухудшилась не только на Донетчине, но и в целом по Украине.



«Донетчина превышает эпидпорог на 45%, и этот показатель в регионе составляет 145%. Больше этот показатель в Житомирской, в Ивано-Франковской и в Тернопольской областях. Что касается остальных показателей, они еще позволяют держать область на "оранжевом" уровне», – резюмировал представитель облздрава.

В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за коронавируса. Уже семь областей и Киев находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса.