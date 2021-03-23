Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек

23 марта 2021, 15:36

На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек

В Донецкой области от коронавируса провакцинировано более 9 тысяч человек, прививки переносятся хорошо. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге во вторник. 

По его словам, вакцинируются желающие и группа социального и медицинского риска.

Согласно данным ОГА, с начала прививочной кампании в Донецкой области было проведено 9 164 прививки против COVID-19, из них за минувшие сутки – 150.

«Это неплохой показатель в целом по Украине. Вакцина переносится хорошо. Все те побочные действия, которые возможны при применении этого препарата, проходят бесследно на вторые-третьи сутки после вакцинации», – отметил Педенко.

Он напомнил, что на сегодня добавилось еще 270 случаев коронавирусной инфекции, и общее количество заболевших в регионе составляет 54 042 человека. Из них 1 199 человек умерли от осложнений коронавируса.

Педенко отметил, что эпидситуация ухудшилась не только на Донетчине, но и в целом по Украине.

«Донетчина превышает эпидпорог на 45%, и этот показатель в регионе составляет 145%. Больше этот показатель в Житомирской, в Ивано-Франковской и в Тернопольской областях. Что касается остальных показателей, они еще позволяют держать область на "оранжевом" уровне», – резюмировал представитель облздрава.

В 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за коронавируса. Уже семь областей и Киев находятся в «красной» зоне по распространению коронавируса.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
все новости
16:25
На Донетчине повысили пенсии более 700 тысячам человек, в том числе переселенцам: Подробности
15:48
Суд отправил под домашний арест участника акции в поддержку Стерненко. Организатору вручили подозрение
15:36
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек
15:30
В Славянске произошло вооруженное нападение. Полиция начала спецоперацию
15:15
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами (РR)
14:56
Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе
14:45
Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ
14:00
В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»
13:57
Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса
13:19
Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек
13:13
Двое жителей Луганщины умерли вследствие COVID-19. Еще 147 человек заболели
12:58
Лавров: Отношения между ЕС и Россией разрушены
12:25
На Донетчине с 28 марта начнут курсировать дополнительные пригородные поезда: График
12:07
Коронавирус в Донецкой области: 30 новых смертей и 270 заболевших
11:59
Отсидел в РФ и вернулся в Украину: На Харьковщине задержали боевика «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция