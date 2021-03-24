Ультраправые

В Общественный совет при министерстве ветеранов прошли 11 представителей ультраправых организаций. Они избирались под дискриминационными лозунгами, а своими «идейными врагами» считают представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников декриминализации медицинского каннабиса. Об этом говорится в материале «Забороны».



Общественный совет при министерстве по делам ветеранов состоит из 35 членов. В функции органа входит подготовка проектов нормативно-правовых актов, предложений, заключений по вопросам формирования и реализации государственной политики. Решения совета носят рекомендательный характер, но Минветеранов обязательно должен их рассматривать.



Для прохождения в состав Общественного совета при Минветеранов девять ультраправых организаций создали инициативу «Правые ветераны». В нее вошли члены организаций «Свобода», «Сокол», «Традиция и порядок», «Общество будущего», «Национальное сопротивление», «Неизвестный патриот» «Правый сектор», «Карпатская Сечь» и «Рыцари города». Все 11 кандидатов от «Правых ветеранов» прошли в Общественный совет по итогу голосования 9-12 марта.



«Солдаты — не извращенцы! Ветераны — не грантососки! Общественный совет — не сборище дегенератов», — таков предвыборный лозунг «Правых ветеранов». Их «идейные враги» — представители ЛГБТ-сообщества и сторонники декриминализации медицинского каннабиса. Так, в своем агитационном ролике «Правые ветераны» приравняли гомосексуалов к педофилам и даже имитировали половой акт с куклой.

От «Правых ветеранов» в совет прошли члены ультраправой экстремистской организации «С14» Евгений Карась, Александр Войтко и Андрей Медведько. Последний является фигурантом дела об убийстве бывшего шеф-редактора газеты «Сегодня» и писателя с пророссийскими взглядами Олеся Бузины.



Два кандидата прошли от ультраправой организации «Сокол». Сергей Крайняк проходит по делу об убийстве четырех нацгвардейцев под стенами Верховной Рады 31 августа 2015 года. По данным следствия, боевую гранату якобы бросил его товарищ Игорь Гуменюк, а Крайняк в этот момент якобы бросил дымовую шашку, чтобы отвлечь внимание. Другой кандидат — экс-депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, руководитель киевской городской ячейкой «Сокол».



Прошел в совет и Евгений Строкань, председатель организации «Неизвестный патриот», в офисе которой полиция нашла портрет Гитлера и свастику на стенах. В 2020 году шестерых участников «Марша женщин» избили праворадикалы. Один из пострадавших утверждал, что узнал среди нападавших жену Евгения Строканя Виту Заверуху. За год до того представители организации сорвали дискуссию о ромских погромах в Киеве.



Общественный совет при Минветеранов создали летом 2020 года по инициативе Офиса президента.