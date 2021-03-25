За минувшие сутки, 24 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 162 новых случая коронавирусного заболевания. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 90 пациентов выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 28 318 заболевших коронавирусом. Из них 20 808 человек уже выписаны, а 2205 умерли. Продолжают болеть 5305 пациентов.



Также за сутки медики ОРДО выявили 60 случаев пневмонии, госпитализированы 49 человек. Всего на лечении находится 915 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



Кроме того, «минздрав ДНР» сообщает, что по результатам проведенных экспресс-тестов за сутки выявили 35 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года в ОРДО выявили 404 пациента, ранее переболевших коронавирусом.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.

За среду в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли. Суточное количество заболевших и умерших от ковида стало новым рекордом за все время исследований.