В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района

В Петровском районе Донецка прорвало дамбу, в результате чего подтоплено несколько улиц частного сектора. Работают аварийные бригады, сообщает глава «администрации» города Алексей Кулемзин.



Он уточнил, что прорыв дамбы спровоцировал порыв на водоводе вблизи остановки СДШОР № 4 «Велоспорт».



«С учетом выпадения обильных осадков прорвало водопреграждающую дамбу, что привело к подтоплению частного сектора по улицам: Багрицкого, Триумфальная, Прогрессивная, Казанская, Пехотная», — написал Кулемзин в телеграм-канале.



Для ликвидации аварии задействованы две бригады в составе 12 человек и три единицы техники.



Рабочие пытаются восстановить целостность дамбы и устранить последствия подтопления жилых домов.