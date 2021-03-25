Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал Стратегию военной безопасности

25 марта 2021, 22:02

Зеленский подписал Стратегию военной безопасности

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О Стратегии военной безопасности Украины». Соответствующий указ № 121/2021 от 25 марта опубликован на сайте Офиса президента.

Такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины.

Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, организацию отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических мер, а также мер безопасности, гуманитарных и экономических.

Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирование боеспособных Вооруженных сил и способных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны.

Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности, развития систем управления войсками и оружием, военно-морских возможностей, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружений и военной техники, совершенствования систем мобилизации, территориальной обороны Украины и сопротивления.

Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Снбо

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:26
«ЛНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
17:19
Жительницу Донецка задержало «МГБ ДНР». Обвиняют в «шпионаже» в пользу СБУ
16:52
В «ДНР» пожаловались Аксенову на Поклонскую после ее слов о «нищем Донбассе», за который в РФ «кто-то надевает военную форму»
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
23:28
В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
все новости
23:16
Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций в отношении 19 компаний
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:48
«Схемы»: Медведчук получил долю в российском нефтеперерабатывающем заводе сразу после Майдана 2014 года
22:26
«ЛНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
22:02
Зеленский подписал Стратегию военной безопасности
21:44
СБУ: Семенченко управлял ЧВК, Шевченко — финансированием
21:05
Первая пресс-конференция Байдена: Об Украине и РФ ни слова
19:32
Опубликованы фото обысков в резиденции Медведчука на Закарпатье
19:22
Первая партия китайской вакцины CoronaVac уже прибыла в Украину
18:00
Штаб: Боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе
17:19
Жительницу Донецка задержало «МГБ ДНР». Обвиняют в «шпионаже» в пользу СБУ
17:10
Прокуратура: Шахтер на Донетчине погиб от падения 9-тонной металлоконструкции
16:58
Получат уже в апреле: В Украине повышают регрессные выплаты
16:52
В «ДНР» пожаловались Аксенову на Поклонскую после ее слов о «нищем Донбассе», за который в РФ «кто-то надевает военную форму»
16:42
Данилов допустил наличие у Януковича и Азарова активов в Украине
все новости
ВИДЕО
Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет
25 марта, 11:05
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция