Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О Стратегии военной безопасности Украины». Соответствующий указ № 121/2021 от 25 марта опубликован на сайте Офиса президента.



Такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.



Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.



Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины.



Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, организацию отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических мер, а также мер безопасности, гуманитарных и экономических.



Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.



Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирование боеспособных Вооруженных сил и способных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны.



Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.



Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности, развития систем управления войсками и оружием, военно-морских возможностей, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружений и военной техники, совершенствования систем мобилизации, территориальной обороны Украины и сопротивления.



Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.