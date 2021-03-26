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В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе

26 марта 2021, 11:19

В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе

В результате вчерашнего порыва водопроводной трубы и разрушения дамбы было затоплено 9 частных домов и придомовых территорий в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР» в сегодняшней сводке.

Уточняется, что затопило дома по улицам Юпитерская, Багрицкого и Васильковая. Уровень воды составлял 0,2 метра.

К 19:00 сотрудники «Донецкводоканал» завершили работы по засыпке щебнем импровизированной дамбы возле места поврежденного водовода для минимизации сброса воды на территорию домовладений. Осуществлялась откачка воды из подвалов жилых домов.

Ремонт на поврежденном участке, а также дальнейшая откачка воды из подвалов запланированы с 8:00 26 марта.

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