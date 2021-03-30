Правоохранители завершили расследование по делу бывшего командира воинской части в Донецкой области, на территории которой в 2017 году произошел пожар на полевом артиллерийском складе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



«По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил надлежащее состояние противопожарной безопасности, не организовал покос сухой травы и обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта, которая могла бы предотвратить и исключить распространение огня на территории вверенного полевого артиллерийского склада», — говорится в сообщении.



В результате ненадлежащего выполнения экс-командиром своих обязательств во время пожара на поле рядом со складом, огонь перекинулся на территорию артиллерийского склада воинской части.



По данным ГБР, пожар причинил ущерб на сумму около 32 млн гривен.



Экс-командир воинской части обвиняется по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Пожар начался 22 сентября 2017 года на военном артиллерийском складе в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области. Пожар вызвал детонацию и взрывы боеприпасов различного типа и калибра, повреждения домов и имущества местных жителей.