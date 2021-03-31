Наблюдатели СММ ОБСЕ утеряли свой беспилотный летательный аппарат после того, как по нему был открыт огонь вблизи неподконтрольного властям села Веселая Гора в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Пребывая приблизительно в 2,5 километрах от Веселой Горы для осуществления анонсированного полета БПЛА, наблюдатели услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал приблизительно в 2 километрах от местоположения патруля СММ.



Спустя несколько минут команда СММ утеряла контроль над пространственным положением БПЛА. Вернуть аппарат не удалось



В течение 30 марта СММ зафиксировала в Луганской области 22 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе Веселой Горы. Село расположено в 16 километрах от оккупированного Луганска.