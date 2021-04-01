Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал новые мины вблизи Бетманово (ранее Красный Партизан), Василевки и Спартака в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«27 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 17 противотанковых мин, установленных (определить, как давно, не удалось) в поле на западной окраине н. п. Бетманово (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.



В полях на расстоянии примерно 1 км к западу от вышеуказанных мин и в 1,5 км к северу от оккупированного села Василевка миссия зафиксировала около 90 противотанковых мин, из которых 44 зафиксированы впервые.



28 марта беспилотник миссии впервые зафиксировал шесть противотанковых мин, установленных поперек дороги примерно в 1,5 км от северной окраины подконтрольного боевикам села Спартак.



Кроме этого, патруль ОБСЕ видел примерно в 1 км далее к югу — около 40 ранее зафиксированных противотанковых мин, прикрепленных к деревянным доскам, хаотично расположенным поперек дороги, ведущей к Ясиноватой.



По оценке миссии, все эти мины принадлежат вооруженным формированиям.