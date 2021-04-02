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В правительстве рассказали о проблемах украинского вещания на неподконтрольные территории

02 апреля 2021, 19:30

В правительстве рассказали о проблемах украинского вещания на неподконтрольные территории

Россия захватила 503 частотных присвоения, на которые были получены украинские лицензии телевизионного и радиовещания в Крыму. Еще 58 операторов программной услуги и 12 кабельных вещателей. На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской захвачены 175 частотных присвоения, упущена возможность для работы 99 операторов программной услуги и 3 кабельных вещателей. Об этом заявил глава министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, ссылаясь на данные Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он подчеркнул, что сейчас захваченные ресурсы используются Россией против Украины, в том числе - путем ретрансляции федеральных каналов.

«Мы уже начали готовить меры реагирования», - добавил Резников.

Кроме этого м называет причиной резкого снижения покрытия украинского телевидения на линии соприкосновения и приграничных территориях невыполнение лицензионных обязательств со стороны компании «Зеонбуд».

«Критическими стали следующие действия и последствия: переход с аналогового на цифровое наземное вещание и невыполнение монополистом – компанией "Зеонбуд" - лицензионных обязательств. Это привело к тому, что на пограничных и прилегающих к зоне конфликта территориях от 30 до 40% людей остались без украинского эфирного телевидения», - сказал он в ходе слушаний комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

«Это одно из последствий наличия в информационном пространстве монополиста. Свернув аналоговое вещание, мы потеряли часть влияния и открыли пространство для российского сигнала», - констатировал он.

По словам вице-премьера, в результате кодирования спутникового сигнала временно неподконтрольные территории лишены возможности смотреть наиболее рейтинговые украинские телеканалы.

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