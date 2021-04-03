За минувшие сутки, 2 апреля, в Украине выявили 20 341 случай коронавирусной болезни, что стало новым рекордом за все время пандемии. Кроме того, 9 166 человек выздоровели, а 396 умерли.



Об этом сообщил министр Максим Степанов.



За все время исследований в стране зарегистрирован 1 731 971 заболевший ковидом. Из них 1 342 536 человек выздоровели, а 34 075 скончались.



Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.



За день в стране провели 128 492 тестирования.



Кроме того, за сутки 18 814 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 286 647 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.