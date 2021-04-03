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За неделю боевики не пропустили 20 человек через КПВВ на Донбассе

03 апреля 2021, 18:33

За неделю боевики не пропустили 20 человек через КПВВ на Донбассе

За неделю контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

С украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию соприкосновения ежедневно с 08:00 до 16:00.

Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Напротив КПВВ «Новотроицкое» незаконные вооруженные формирования разблокируют движение дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

В ГПСУ отмечают, что в контрольном пункте «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 30%. В течение недели через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5482 человека, а на контролируемую территорию – 4671 человек.

В КПВВ «Новотроицкое» линию соприкосновения пересекли 239 граждан и 40 транспортных средств в направлении временно оккупированной части Донбасса, одновременно 267 граждан и 63 транспортных средства проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

«Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 20 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», – добавили в Госпогранслужбе.

Пункты пропуска на Донбассе были закрыты в прошлом году в связи с карантином из-за коронавируса. С 10 ноября 2020 года на территории Донецкой области Украина возобновила движение через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской области — через КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

В тоже время «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска на Донетчине заблокированы.

В Луганской области КПВВ «Станица Луганская» работает ежедневно, остальные пункты пропуска не открывает со своей стороны «ЛНР».

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