В сторону Луганска через контрольный пункт пропуска «Счастье» проехали два грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста.



На неподконтрольные территории повезли медицинские материалы и тесты на COVID-19. Общий вес гуманитарной помощи составила около 3 тонн, сообщают в штабе операции Объединенных сил.



Это уже второй гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ «Счастье» в сторону Луганска.



Первый гуманитарный груз доставили месяц назад. Тогда, 1 марта, со второй попытки в сторону Луганска проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.

Два новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» до сих пор закрыты для гражданских перевозок. В переговорной группе Россия не признает себя стороной конфликта, а подконтрольная ей «ЛНР» обвиняет в срыве работы КПВВ Киев.