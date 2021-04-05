Стартовал показ социального проекта «Все, кто хотели, уехали?», который включает десять мультфильмов о людях, которые по разным причинам остались жить на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.



Об этом сообщается в пресс-релизе Центра прав человека ZMINA, который выступил создателем проекта.



Продюсерка проекта Елизавета Сокуренко, говорит, что в основу его названия положена фраза «Все, кто хотели, уехали», которую часто можно услышать в отношении жителей временно неподконтрольных территорий. Согласно стереотипу, каждый из этих людей с началом войны не выехал из оккупации, потому что имеет пророссийские взгляды, поддержал «Путина» и «русскую весну».



«Следовательно их можно считать предателями, которые сознательно сделали выбор между Украиной и "русским миром" в пользу последнего. Поэтому нарушение их прав, угрозы их жизни, обстрелы, отсутствие достойных условий жизни, презрение — это то, мол, чего они заслуживают. В серии роликов мы развенчиваем этот миф и показываем реальных людей, стоящих по дискриминационным ярлыками "коллаборационисты", "сепаратисты" и т.п.», — пояснила Сокуренко.



Решение людей остаться на неподконтрольных территориях может восприниматься как политический манифест в пользу страны-оккупанта, хотя на самом деле это далеко не всегда так, объясняет Алена Лунева, менеджерка по адвокации Центра прав человека ZMINA.



«Может показаться, что очень просто оставить все и уехать с места, которое считаешь своим домом. Это совсем не так. И мы через истории наших героев и героинь показываем жизненные обстоятельства, по которым многие наши сограждане до сих пор остаются на оккупированных территориях. Прежде всего мы хотели, чтобы зрители увидели людей — тех, которые не между сторонами конфликта выбирали, а между тем, оставить ли покинуть своих родных, свою землю, свое призвание», — подчеркнула Лунева.



Отмечается, что истории для проекта искали с помощью ряда общественных организаций, которые работают в области защиты прав внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий.



По словам режиссера проекта Ксении Кравцовой, почти все из десяти мультфильмов созданы в разной технике, в частности рисованной классической анимации, стоп моушен анимации, предметной анимации и тому подобное.



«Только два из мультфильмов, которые мы создали вместе с художницей Алевтиной Кахидзе, нарисованы ею в одном стиле. Собственно, один из них, о маме Алевтины, Людмиле Андреевне, более известную как Клубнике Андреевне, о которой "в Ждановке все знали, что она" бендеровка». Именно ее история вдохновила нас на создание проекта«, — рассказывает Кравцова.



Первая серия проекта посвящена истории Мумине Салиевой, правозащитницы, активистки инициативы «Крымская солидарность» и координаторки проекта «Крымское детство».

Со 2 апреля мультфильмы будут еженедельно публиковать, в частности, на Facebook-странице проекта и на странице Центра прав человека ZMINA.