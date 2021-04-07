Подачу воды с насосной станции Южнодонбасского водопровода восстановили. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».



«Сегодня после проведения ремонтных работ электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода было восстановлено. В 11:30 был запущен насосный агрегат № 9», – говорится в сообщении.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что уже начали наполняться водоводы, и первым воду получит город Покровск.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода была обесточена в результате обстрела 6 апреля.



По состоянию на утро 7 апреля было прекращено централизованное водоснабжение Волновахи и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 000 человек), а также Покровска и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 000 человек).