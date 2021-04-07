Специалисты КП «Вода Донбасса» проводят подготовительные работы к запуску насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода, которая была обесточена в результате обстрела 6 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«В настоящее время проводится осмотр оборудования насосной станции и устранения неисправностей», — сообщил Кириленко.



По состоянию на утро 7 апреля прекращено централизованное водоснабжение Волновахи и 12 населенных пунктов Волновахского района (всего около 60 000 человек), а также Покровска и 23 населенных пунктов Покровского района (всего около 191 000 человек).

Насосная станция 1-го подъема Южнодонбасской водопровода расположена в «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка.



На месте обстрела сегодня работают саперы, работники «Воды Донбасса», энергетики, были также представители СММ ОБСЕ.